Aykut Kocaman, Malatyaspor maçına çift forvetle çıkacak

Beşiktaş karşısında alınan önemli galibiyetin ardından Akhisar Belediyspor’a boyun eğen Fenerbahçe’de moraller oldukça bozuk...

Gazete Habertürk'ün haberine göre takımın büyük çoğunluğu milli ara nedeniyle ülkelerine giderken, teknik direktör Aykut Kocaman, ofansif anlamda yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hakem hataları olsa da Akhisar’daki tablodan büyük rahatsızlık duyan deneyimli teknik adam, Yeni Malatya karşısına çift forvetle çıkmayı planlıyor. Janssen’in yanında Roberto Soldado’yu oynatmayı düşünen Kocaman, İspanyol golcüyle özel olarak ilgileniyor.

DAHA FAZLA TOP İSTİYOR

Gol atamadığı için morali bozuk olan Soldado’yla sohbet eden deneyimli hoca, öğrencisinden hazır olmasını istedi. Bir aksilik olmazsa 32 yaşındaki fovetin, Malatya maçında 11’de olması beklenirken, Kocaman, “Sana güveniyorum. Takımı olarak kötü gidişata son vereceğiz. Bu süreçte sana da çok ihtiyacımız var. İnanıyorum ki atacağın golle siftah yapacaksın. Sakın moralini bozma. Sen bu takım için çok önemli bir parçasın” diyerek oyuncusunu motive etti. Soldado ise ceza alanı içinde çok daha fazla topla buluşması gerektiğini hocasına söyledi.

YENİ MALATYA MESAİSİ BAŞLADI

Akhisar Belediyespor yenilgisinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman’ın takıma verdiği 2 günlük izin dün sona erdi. Hafta sonunu tatil yaparak geçiren Sarı-Lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenmanla Yeni Malatyaspor’la oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Milli takıma giden oyuncuların yer almadığı antremanda, Kocaman, futbolcularla bir süre sohbet etti.

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