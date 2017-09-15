Aykut Kocaman orta saha konusunda kararsız

Fenerbahçe'de sakatların iyileşip takıma katılmasıyla birlikte ciddi anlamda forma kapma yarışı başladı..

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre özellikle’de Sarı-Lacivertliler’in orta sahasında kimin sahada yer alacağı merak konusu. Teknik direktör Aykut Kocaman genelde 2 merkez orta sahayla ilk on birini oluşturmasının ardından o bölgede ciddi bir forma savaşı ortaya çıktı. Mehmet Topal, Josef ve Ozan Tufan’ın yanı sıra Mehmet Ekici ve Alper’in de iyileşmesiyle ciddi bir rekabet ortamı oluşurken bu 5 futbolcu 2 forma için çok büyük bir mücadele veriyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı gözüken bu oyuncuların hepsi Kocaman’dan forma beklerken, Kocaman da karar verme konusunda tatlı bir sıkıntı yaşıyor.

ALPER KADROYU ZORLUYOR

Şu anki görüntüde teknik direktör Aykut Kocaman iyi verim aldığını düşündüğü Josef de Souza ve Ozan Tufan’dan vazgeçmeyi pek düşünmüyor. Bunun için de Kocaman’ın kafasında sahaya süreceği on birde hep bu ikili var. Ancak Alper Potuk’un da sakatlıktan kurtulup performansını artırıp formayı zorlaması tecrübeli çalıştırıcıyı zor bir seçime yöneltiyor.

Aykut Kocaman - Fenerbahçe

alanyaspor