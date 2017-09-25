Aykut Kocaman: Şampiyon gibi oynadınız

Beşiktaş galibiyeti sonrası bayram havası esen Fenerbahçe soyunma odasında Aykut Kocaman futbolcularına, “Şampiyon gibi oynadınız. Böyle oynamaya devam edersek o kupayı kazanacağız” dedi
Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş galibiyetleriyle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe’de artık yüzler gülmeye başladı...
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre özellikle hedef adam olan ve sürekli olarak eleştirilen teknik direktör Aykut Kocaman hiç kuşkusuz şu anda en mutlu isimlerden biri.
Takımın her geçen daha iyi oynaması Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısını fazlasıyla mutlu ediyor.
Bu görüntüde de Aykut Kocaman, Beşiktaş karşısında alınan galibiyet sonrasında futbolcularına hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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