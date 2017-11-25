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Basın mensuplarına ayaküstü çarpıcı açıklamalarda bulunan Uslu, “Yüzde 100, açık ara Oscar bekliyoruz. Hangi kurul bu hikâyeyi görmezden gelebilir? Bu filme sadece Türk milleti ağlamıyor, Amerikalılar bizden daha çok ağlıyor, salonda krize giriyorlar. Oralarda ‘Ayla’nın Oscar’a ihtiyacı yok, Oscar’ın ‘Ayla’ gibi bir hikâyeye ihtiyacı var’ deniyor. İlk defa Oscar’a bu kadar yakınız” diye konuştu.