Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’nın yapımcısı Mustafa Uslu, dava açmaya hazırlanıyor. Gazete Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; bugüne kadar 5 milyon 500 bin kişi tarafından izlenerek Türkiye’nin Oscar adayı filmleri arasında rekor kıran ‘Ayla’nın yapımcısı Mustafa Uslu, mahkeme yolunda. Oscar komitesinin filmi yeterince izleyip değerlendirmeye almadığını savunan ünlü yapımcı, ABD’nin en ünlü avukatlarından biriyle anlaştığını ve konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

"KOMİTE KAYITSIZ KALAMAZ"

“Sadece Türk izleyicisi değil, ABD de dahil gösterime girdiği 27 ülkenin izleyicisi ‘Ayla’yı beğendi. Festivallerde üç salonda birden gösterilen tek film ‘Ayla’. Siyasi bir oyuna kurban gittiğimizi düşünüyorum. Komite, savaşlarda anne-babalarını kaybeden çocukların dramına kayıtsız kalamaz. ‘Ayla’ değerlendirilirse Oscar’ın en büyük adayı olur.”

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