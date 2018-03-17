‘Sinsirella’ isimli yeni teklisiyle adından söz ettiren Aylin Coşkun, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, tüm geliri Mehmetçik Vakfı ve Polis Teşkilatı’na bağışlanan konser görsel bir şölene sahne oldu. Toplam boyutu 295 metrekareyi bulan LED ekranlar ile özel ışık sisteminin kullanıldığı gecede Coşkun’a sahnede tam 67 dansçı eşlik etti.

Konser öncesi konuşan Coşkun, “Şov olarak kendimle yarışıyorum” diyerek rakiplerine taş attı.

"DİĞER ARKADAŞLARIMA ÖRNEK OLSUN"

Aylin Coşkun, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı ve Polis Teşkilatı’na bağışlanan konser için led ekranlardan oluşan dev bir sahne hazırlandı. 200 kişiden oluşan ekibin hazırladığı şovda ünlü şarkıcıya 67 dansçı eşlik etti.

Gülşah Saraçoğlu ve Hakan Akkaya’nın tasarladığı kostümleri giyen Coşkun, konser öncesi çok iddialı olduğunu söyledi. Konserin gelirini bağışlayan şarkıcı “Helali hoş olsun bütün Mehmetçiklerimize ve polisimize. Onlar bizi koruyor. Diğer arkadaşlarıma da örnek olsun” dedi.

Aylin Coşkun, konserde yakın arkadaşı Hande Yener’le önümüzdeki ay piyasaya süreceği ‘Manzara’ adlı şarkısında düet yaptı.