Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AYTEMİZ ALANYASPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 50. dakikasında Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'ın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip 3 puanı tek golle aldı. Karşılaşmanın ardından puanını 17'ye çıkaran Alanyaspor 10. sıraya yükseldi. 14 puanlı Yeni Malatyaspor ise 11. sırada kaldı.
AYTEMİZ ALANYASPOR: 1 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Welinton, Taha Yalçıner (Dk. 19 Maniatis), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mbilla (Dk. 72 Emre Nefiz), Vagner Love (Dk. 62 Lungu)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Pereira, Murat Yıldırım (Dk. 83 Eren Tozlu), Aytaç Kara, Adem Büyük, Barazite (Dk. 62 Azubuike), Batuhan Altıntaş (Dk. 46 Dia)
SARI KARTLAR: Dk. 53 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 83 Pereira, Dk. 89 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)
GOL: Dk. 49 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba'nın ara pasıyla topla buluşan Mbilla'nın, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Ertaç Özbir yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
8. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük topu ceza sahası içine gönderdi. Ev sahibi takımın oyuncuları Barazite'den önce araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
17. dakikada orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, ceza sahası içine kadar sürdüğü topu Vagner Love'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak rakip oyunculara çarparak kornere çıktı.
21. dakikada Emre Akbaba rakip takım ceza sahası dışındaki Vagner Love'a topu çıkardı. Vagner Love'un vuruşunda kaleci uzanarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrası topla buluşan Gassama'nın ceza sahasına ortasında, Vagner Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLARDAN
47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı.
49. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barazite'nin şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
50. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluştu: 1-0
63. dakikada sağ kanattan gelişen Evkur Yeni Malatspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesiyle oyun alanına dönen meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.
83. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.