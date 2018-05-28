Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü adlı programda aralarında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Aziz Yıldırım, 'Tekrar başkan seçilirseniz...' şeklinde başlayan soruya "Başkan seçileceğim, rahat ol! Öyle 'Seçilirseniz, meçilirseniz' yok. Rahat olun" diye cevap verdi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Fenerbahçe, 3 Temmuz ile çok büyük acılar çekti. FETÖ örgütü tarafından ele geçirilme operasyonları yapıldı. Bu operasyonlara karşı ben ve arkadaşlarım karşı durduk. Asıl amaç, Fenerbahçe camiasını ele geçirmekti. Sonra diğer kulüpleri ele geçireceklerdi. Fenerbahçe ile başlamak istediler çünkü en güçlü takım Fenerbahçe. TFF'yi de ele geçirmek istediler.

''NE ŞİKESİ? MEMLEKET ELDEN GİDİYOR DEDİK''

Bunun bir şike davası olmadığını, kumpas davası olduğunu hep söyledik. Herkesle de bunun kavgasını yaptık. İfadelerimizi buna göre verdik. Silivri'de ''Ne şikesi? Memleket elden geçiyor'' dedim. Çünkü bunu gördüm. Bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe, değerlerini kaybetti. Halka açılmış hisse senetleri 4 Temmuz'da düştü.

''3 YIL DAHA ADAYIM, BİR DAHA DEĞİLİM''

Fenerbahçe, hak ettiği Şampiyonlar Ligi'ne iki defa gidemedi. Maddi ve manevi zararlar verildi kulübe. Görsel ve yazılı olarak herkes 'Fenerbahçe şike yaptı' diye ayağa kalktı. Bugün hala o kişiler gazetelerinde yazılarını yazmaya devam ediyor. O günü bize yaşatanlarla bir hesaplaşma yaşamamız gerekiyor. Maddi ve manevi olarak bir hesaplaşma lazım. Ne zaman olacak bu? Yargıtay kararı ile. Bu temiz sayfa ile herkesle temiz bir sayfa açacağız. Bu hesaplaşmayı sadece ben ve arkadaşlarım yapabilir. Fenerbahçe'ye 3 sene daha başkanlık yapayım diye aday değilim. Ben bir hesaplaşma yaşayacağım. Yoksa başkası da gelir, bunu ben takip ederim der ama bir yerden sonra bıkkınlık gelir kendi yaşamadığı için. Biz öyle değiliz. Biz yaşadık. Bu kavgayı yapmamız gerekiyor. Yapmazsak 50 yıl sonra da ortada kalacak. Fenerbahçe, kayıplarını isteyecektir. Gerekirse devletten isteyecektir. Devlete mahkeme açacağız. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı... Bunların hepsiyle hesaplaşacağız. Bunlar için 3 yıl daha adayım. Bir daha da aday değilim. Ondan sonra Fenerbahçe'de başkanlık yapmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye şart koşulmaz.

''BİR CUMHURBAŞKANI, BİR DE BEN SÖYLÜYORUM''

Ben kapalı kapılar ardından konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. Türkiye'de FETÖ örgütüne karşı dikilen ilk insan benim. Ben öyle kapalı kapılar ardında konuşmam. FETÖ hakkında bir Cumhurbaşkanı, bir de ben konuşuyorum. Sayın Ali Koç, 2012 yılına kadar benle birlikte görev aldı. Ali Koç'a hiçbri zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde Ali Koç hakkında böyle bir şey yok. Böyle düşünseydim 2015 yılında Ali Koç'u benim yerime aday göstermezdim. Ben 20 sene bu kulübe başkanlık yaptım. İlle ben başkan olayım, şunu karalıyım iddialarım yok. Son aylarda hep yumuşak davranıyorum, bunu görüyorsunuz.

''ALİ KOÇ, BİRAZ RAHAT DAVRAN YA''

Ali Bey, ''101 kişi beni şikayet etti'' diyor. Sanki bizi suçluyor gibi. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim olmadan başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Ben kimseye şunu şikayet edin demedim. Ali Koç, söylenen her şeye inanıyor. İnanma, biraz rahat davran ya. Rahat ol. Ben birisini suçlayacaksam kamuoyu önünde suçlarım. Bunları yapacak yürek var bende. Ben yürekli adamım. Kimse konuşamazken ben Fenerbahçe'yi savunuyordum. Varsa bir şey abisini alsın gelsin yanıma. Kulüpteyim her gün. Öğleden sonra buyursun gelsin.

''ALİ KOÇ'U BİR KEZ DAHA UYARAYIM...''

Ali Koç'u bir kez daha uyarayım. Sen Koç ailesinin bir çocuğusun, bunlar basit şeyler. Biraz dikkatli ol, rahat ol. Olaylara geniş bak. Sandıkların üstü kapatılsın diyor. Fenerbahçe'de oylar mı çalınacak. Kaç sene birlikte çalıştık. Böyle bir şey gördün mü sen?

''BAŞKANLIK DEĞİL, HESAPLAŞMA''

En büyük kumpası yemiş adam olarak ben niye kumpas yapayım? Niye, Fenerbahçe başkanı olmak için mi? 20 yıl başkanlık yaptım. Bir daha kimse bunu yapamaz. Çünkü her şey tatlı gitmiyor ki, tatlıyla acı iç içe. Başkanlık için değil, hesaplaşma için burada kalmak istiyorum. Seçilmezsem de hayatımı devam ettiririm. Kanada'dan bile üstümüze hakaretler yağıyor. Bunu kim yapıyor? Bunları yapan FETÖ'cüler.

''DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GELECEK''

Ben ne proje vaad ediyorsam kulübe vereceğim. Ortaya para koyulacak deniyor, başkan olamazsan bu vaatleri Fenerbahçe'ye vermeyecek misiniz? Ne proje koyuyorsak ortaya, Fenerbahçe'nin projesidir. Bir altyapı hocasıyla anlaştık. O hoca, Rusya'da Dünya Kupası'ndan sonra gelecek. Gelecekteki Fenerbahçe'yi yetiştirmek amacımız. 20 yıl başkanlık yaptım. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı olup olmadığını en iyi biz biliyoruz. Bizden başka bilecek kimse yok.

''ALİ KOÇ İSMİNİ ARTIK AĞZIMA ALMAYACAĞIM''

Neden Ali Koç ile canlı yayına çıkayım? Bunun için bir sebep olmalı. Kendi televizyonları, gazeteleri var. Oralarda kendini ifade etsin. Televizyona çıkıp kavga edeceğiz. Bu ortamı yaratmaya ne gerek var? Şimdi televizyona çıkarsak mağdur edebiyatı yapacak. Bugünden itibaren Ali Koç ismini ağzıma almayacağım. Fenerbahçe, 6 kez şampiyon oldu ama 4 kez de şampiyonluğu elinden alındı. Her şeyi 3 Temmuz'a bağlamayın diyor ama bağlanır. Fenerbahçe Başkanı 1 yıl hapiste kalmıştır. 2013 yılında buna rağmen şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne alınmadık. Trabzon'dan gelirken Rize'de kurşunlanmıştır bir takım. Bir otobüs futbolcu kurşunlanmıştır. O gün Fenerbahçe, Türkiye lig lideri olmuştu. Şampiyonluğa giden takım o gece bitmiştir. Moral olarak bitmiştir. Yabancıların hepsi korkmuştu. Yerliler de ne yapsın yani... Şampiyonluk kaçmıştı. 3 Temmuz, Fenerbahçe'nin üzerinden silindir gibi geçmiştir. Daha yeni yeni toparlanıyoruz.

''GALATASARAY MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLSE ŞAMPİYONDUK''

Fenerbahçe'nin hakları bu sene çok fazla yendi. Galatasaray maçında 2-3 tane penaltımız verilmedi. 1 tanesi verilse bugün şampiyon Fenerbahçe'ydi. Bülent Yıldırım, 1 tane verse şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çalınıyor ama Aziz Yıldırım ve arkadaşları suçlanıyor. 2006'da 16 dakika maç uzatıldı ki, 30 dakika uzatılırdı normal şartlarda. Neler atıldı, borazanlar öttürüldü. Şampiyonluğu bize kaybettirdiler. FETÖ operasyonu orada başladı. Her şey ortada. Eğer Aziz Yıldırım ve arkadaşları olmasaydı Fenerbahçe çok başka noktaya giderdi. Biz hep dik durduk. Bu sene de Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı. Bu çocukların hakkı yendi. Yazık değil mi bu çocuklara? Şampiyon olsaydık takım yetersiz diyecek miydi taraftarlar. Şimdi kalitesiz diyorlar takıma. Fenerbahçe takımı çok kaliteliydi ama şampiyonluğa müsade edilmedi. Her şey hakemlere bağlı.

''FENERBAHÇE SEYİRCİSİNİ BÖLDÜK''

Fenerbahçe seyircisini böldük. Kombine almayın, ürün almayın diye sosyal medyadan sürekli yayın yaptılar. Ben de çıkıp bölünmeyin, FETÖ'nün yapamadığını size yapmaya çalışıyorlar dedim. Uyardım ben. FETÖ'nün istediği de buydu. Birinin çıkmasını bekliyorlardı. Ali Koç erkenden çıkıp istemeden onların istediğini yaptı. Bekle 3 yıl sonra gelseydin.

''BUNU YAPTIYSAM ŞEREFSİZİM''

1998 yılında ilk aday olduğumda, 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' sözüm vardı. Bir kişi Fenerbahçeliyim diyorsa ve 3 kişi de referans oluyorsa, öyle üye olabilir. Başka bir takım taraftarlarını gel bize üye ol demedim. Bunu yaptıysam şerefsizim. Eğer bu suçlamaları yapanlar da ıspatlayamazsa onlar şerefsizdir. Ben böyle konuşurum.

GÜNCELLENİYOR...