Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış mücadelesinde Bursaspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mcüadeleyi izlemek için Bursa'ya gitmişti ancak sürpriz bir karar aldı. Fanatik'te yer alan habere göre başkan Yıldırım mücadeleyi izlemeden İstanbul'a döndü.
Aziz Yıldırım, Antalyaspor deplasmanında da maçı izlemeden İstanbul'a dönmüştü. Süper Lig'deki 13. hafta mücadelesi için takımla birlikte Antalya'ya giden Yıldırım, maç saati sırasında özel işleri nedeniyle İstanbul'a geri döndüğünü açıklamıştı. Yıldırım'ın bu kararları, sosyal medyada maç için uğur olarak yorumlandı. Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
İLKOKULLARI ZİYARET ETMİŞTİ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Bursa'nın Nilüfer İlçesindeki Doğanköy İlk-Ortaokulu ve Mudanya İlçesindeki Akköy İlkokulu'nun bahçelerine kurulan basketbol potalarının açılış törenlerine katıldı. Bölgedeki Fenerbahçe Şube ve Dernek Yöneticileri, kongre üyeleri ve taraftarların desteğiyle kurulumları yapılan potaların açılış törenlerine; Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Asbaşkanlardan Önder Fırat, Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Fenerbahçe Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Danışmanı Ece Köprek, Fenerbahçe Dernekler Masası Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Proje Sorumluları Miraç Çam ve Sema Yula ile Bursa Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Barış Karagöz de katıldı.
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