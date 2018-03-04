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Milliyet'te yer alan habere göre; Yıldırım’ın özellikle sarı-lacivertli takımın, siyah-beyazlılar karşısında ezildiğine dair yapılan yorum ve tespitlerden rahatsız olduğu, bu konuyla alakalı oyuncularla konuştuğu kaydedildi.