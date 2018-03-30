Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda slogan olarak #RuhumuzBir hashtagi kullanılıyor. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Göreve ilk olarak 1998'de geldiğimizde karşımızda çok parçalı bir Fenerbahçe camiası vardı. 1 oy farkla kazandığım başkanlığı birleşmek için çalıştım. Bugün daha da heyecanlıyım. Ezeli rakiplerimizin rüzgarı arkasına almış olması, çamurlu zeminler, darboğaz vardı. Kolları sıvadık. İlk olarak Fenerbahçemizin taraftarlarını düşünerek tesisleşmeye başladık. Bu öyle bir hamleydi ki ezeli rakiplerimizin taraftarlarını da etkiledi. Her şeyde öncü olan Fenerbahçe, diğer takımlara yol gösterdik. Fenerbahçe'yi bir marka haline getirmek için dünyaca ünlü yıldızları getirdik. 2000-2001 şampiyonluğu ile rakiplerimizin hegemonyasına son verdik. Gün geçtikçe güçlendik. Fenerbahçe ve diğerleri diye kutuplaşma başladı. Denizli'de şampiyonluğu kaybettik. 100. Yıl ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı ile meyveleri almaya başladık.

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