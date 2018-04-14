Fenerbahçe, Sivasspor'la bugün yapacağı maç için dün akşam saatlerinde Sivas'a gitti. Kafile, havaalanında coşkuyla karşılanırken havaalanı içinde bir taraftar, başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'ı protesto etti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde önce Aziz Yıldırım'a "Başkanım müteahitsin sen, müteahitsin. Fenerbahçe'nin başkanı değilsin sen. Arsa al sen, arsa al, futbolcu alma" diye bağıran taraftar, Kocaman'a diğer taraftarlar çiçek verirken "Hocam Konya'nın size ihtiyacı var. Biz hücum futbolu istiyoruz, Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz. Artık bizi hücum oynat, Topal - Josef görmek istemiyoruz" şeklinde sözler söyledi. Yıldırım ve Kocaman, öfkeli taraftarın protestosuna cevap vermedi.