Bugün Babalar Günü! 2018 Babalar Günü 17 Haziran Pazar gününe denk geldi. Babalar Günü, babaların onuruna kutlanan ve pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. Siz de böyle bir günde Babalarınızı onurlandırmak için mesaj ve söz seçenekleri araştırıyorsanız doğru yerdesiniz.
En güzel Babalar Günü mesajlarını sizler için bu sayfa da derledik. Hem resimli hem de kısa Babalar Günü mesajları ile babanızı mutlu edebilirsiniz.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2018
- İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen koca yürekli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
- Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, hem hayattaki hem de yoldaki en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!
- Hayatımızın her alanında varlığını hissettiren babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
- Onlar her zaman kucaklarını sevgiyle, kapılarının koşulsuzca, yollarımızı tecrübeleriyle açtılar. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
- Güven duymayı, Pes etmemeyi, Sabretmeyi ve Yaşamayı Bize öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
- Bir bakışla cesareti , bir gülümseyişle sevgiyi, bir sarılışla merhameti öğrettiniz. Kurtarıcımız ve koşulsuz dayanağımız olan babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun.
- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.
- Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…
- Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.
- Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.
- Yüreğin huzurlu, yüzün güleç, kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor, ellerinden öpüyorum.
- Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…
- Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.
- Bu güzel günde seni ne kadar çok sevdiğimi bil istedim. Ben seni yılın bir günü değil, ömrümün her günü seveceğim. İyi ki varsın baba…
- Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam…
- Zor zamanlarımda varlığından güç alırım, saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim babacığım. İyi ki Sen varsın... Babalar günün kutlu olsun.
- Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.
- Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
- Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.
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