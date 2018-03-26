Hollanda, Portekiz'i darmadağın etti!

Maça hızlı başlayan Hollanda, 11. dakikada Depay, 32. dakikada Babel ve 45. dakikada Van Dijk'in attığı gollerle soyunma odasına 3-0'lık sonuçla gitti. İkinci yarıda Portekiz aradığı golü bir türlü bulamadı ve Hollanda, Portekiz'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Portekiz'de Beşiktaşlı Quaresma maça ilk 11'de başladı ve 55. dakikada yerini Gelson Martins'e bıraktı. Fenerbahçe forması giyen Luis Neto ise maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu ve maç sonuna dek oyunda kaldı. Hollanda'da ise Ryan Babel 84 dakika sahada kaldı ve 1 gollük katkı yaptı.

Hollandalı efsane Patrick Kluivert'in oğlu Justin Kluivert de ilk kez Hollanda Milli Takımı formasıyla sahaya çıktı ve son 12 dakika bu gururu yaşadı.