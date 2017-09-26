Badia: ''Oyuncularımız işlerini severek yaptılar''

Osmanlıspor'u farklı geçen Antalyaspor'da Badia maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Antalyaspor, Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçında Osmanlıspor'u Eto'o, Samir Nasri ve Maicon'un attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Badia, bugünkü maçın zor geçtiğini belirterek, bekledikleri gibi de olduğunu söyledi.

Rakibin de ligde puan olarak zor durumda olduğunu aktaran Badia, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakibi iyi analiz ettik. Geçe yılki maçlarını da analiz ettik. Oyuncularım iyi çalıştı. Antrenmanda yaptıklarımızı oyuncularımı sahaya yansıttı. Yapmak istediklerimizi yaptık. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Bununda meyvesini sahada aldık. Oyuncularımız bugün işlerini severek yaptılar hırslı ve istekliydiler" dedi.

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