MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, 100 bin imza ile ilgili incelemelerin nasıl yapıldığını merak ettiğini belirterek, "Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Sizlerle paylaşayım mı diye düşündüm. 15 Temmuzun siyasi ayağı hep tartışıldı. Kesin bir durumdan bahsedilemez hale geldi. İleri ki günde bu nasıl olacak, bilemiyorum. FETÖ'de bir siyasi ayak var demek ki. 4 cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı ön gördü. Bu 100 bin imza ile adaylık başvurusunda bulunanlardan bir tanesi 15 vekil kaydırması ile destek buldu. 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı, kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağında ısrar etti. Akla gelen şu dur; FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL ortaya konuldu. Çok sayıda meslekte ihraç edilenler oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri, yönü vardır. AK Parti'nin İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağını takip etmiş midir? FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, seçmen ayağıda vardır. Zannediyorum, 100 bin kişi içinde FETÖ, PKK desteğiyle ilgili araştırma yapılacaksa, ne kadar Bylock kullanıcı var, bunlar kimin etrafında toplanacaksa önemli bir gelişme olacaktır. FETÖ ile mücadelede her konu değerlendirme yapılmalı. Pensilvanya'dan talimat gelip de bir aday etrafında 100 bin kişi toplanırsa, 'benim 100 bin destekçim var diyecek.' Bu bir düşüncedir. Bahçeli bu bilgileri nereden alıyor diyorlar, aklımdan alıyorum" dedi.

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