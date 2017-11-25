Bakambu'dan köleliğe tepki

Futbol yaşantısını Villarreal’de sürdüren eski Bursasporlu Cedric Bakambu, Avrupa Ligi’nde FC Astana’yı deplasmanda 3-2 yendikleri maçta attığı 2 golden ziyade, yaptığı gol sevinciyle dikkat çekti. Ellerini birbirinin üstüne koyan Kongolu yıldız, Libya’daki köle ticaretine dikkat çekmek için bu hareketi yaptığını söyledi. Daha önce de Paul Pogba ve Kondogbia’nın da benzer hareketlerde bulunduğu görülmüştü.

Cedric Bakambu

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