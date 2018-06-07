Enerji Bakanı Berat Albayrak, Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferleri İmza Töreni'nde yaptığı açıklamada, "Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz. Bor karbür ile 400 dolardan 400 bin dolara çıkan bir katma değer oluşacak" dedi.
Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
- Ülkemize kazandırdığımız rüzgar ve güneş enerjisi teknolojileri ve sondaj gemisi ile son iki senede tarihi adımlar attık.
- Ne kadar kaynağa ve rezerve sahip olmanız önemli değil ne kadarını işlediğiniz önemli.
- Bor konusu ile ilgili milletimizi sevindirecek müjdeli bir haber vereceğimizi söyledim. Bugün dünyanın en büyük iki şirketi ile protokol imzalanacak. Bu protokolle yüksek teknoloji bor karbür teknolojisini kuruyoruz.
- Bundan sonraki süreç yüksek teknolojiyle, bor karbür teknolojisiyle bor karbore dönüştürülmüş ürünnler, dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element. Bor karbüre dönüştürdüğünüzde yaklaşık 40 bin dolara kadar bir mamüle dönüşüyor.
- Bor karbür savunma sanayimizin geliştirilmesinde çok kritik bir önem taşıyor. Dışa bağımlılık azalacak. Savunma sanayimiz çok farklı bir lige çıkacak.
- Bor nitrür yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve yüksek elektriğe dayanıklılığı ile uçak ve benzeri alanlarda kullanılma özelliğine sahip.
- Dünyadaki en kaliteli bor rezervinin yüzde 73üne sahip bir ülke Türkiye. Bunun üretiminde lider konumdayız
- 16 yıldır ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Yıllardır Türkiyenin gündeminde olan bir çok konu gibi nükleerle alakalı, bugün borda da 10 yıllardır konuşulan çok tarihi bir adım atıyoruz. Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz.
- Bor karbür ile 400 dolardan 400 bin dolara çıkan bir katma değer oluşacak
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