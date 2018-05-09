Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK-DTO) meclis toplantısına katıldı.



DTO'nın Beyoğlu'nda bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, "Geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile yaklaşık 6 bin teknenin Türk bayrağına geçmesini öngörüyorduk. Bunların 5 bin 762'si dün itibariyle Türk bayrağına geçmiş durumda. Bu da memnuniyet verici bir gelişme. ÖTV'siz yakıt uygulaması çok önemli bir çalışmaydı. Sektör açısında, hem yolcu hem araç taşıması açısından hem ticari yat taşımacılığı açısında önemli bir uygulamaydı. Bu anlamda bugüne kadar sektöre verdiğimiz destek 6 milyar 750 milyon lira. Bence sektör için önemli bir katkıydı. Türk gemilerinin yurt dışındaki limanlarda yüksek tutulma oranını azaltılması yine sektör idare işbirliğinden kaynaklı bir başarı, bu başarı inşallah devam edecek. Beyaz ülke konumumuzu devam ettirmek bizim için çok çok önemli" dedi.



"YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"



Bakan Arslan, yük taşıma gemilerinde oluşan koster filosunun gençleştirilmesi konusuna değinerek, "Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla beraber yeni bir yapı kuruyoruz. Bu da çok önemli. Hem vergisel destek, hem istisnalar, direk finansman desteği ve hurda desteği gibi çeşitli destekleri sağlayacak bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapıyla ilgili son aşamaya geldik. İnşallah bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, bakanlığımızın öncülüğünde sizler ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda son aşamaya geldiğimizi özellikle memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Koster filosunun gençleştirilmesiyle biz sadece filoyu gençleştirmiş olmayacağız. Yaklaşık 30 bin kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Ayrıca Türk sahipli yabancı bayraklı birçok geminin Türk bayrağına geçmesine vesile olacağız" şeklinde konuştu.



YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI



Arslan, kruvaziyer teşviki ile ilgili önerilerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Salıpazarı Kruvaziyer Limanı'nın bir an önce bitmesi bizim de elbette ki gayretimiz. Yenikapı'da 6 geminin yanaşacağı yeni bir kruvaziyer limanı düşündüğümüzü geçen sene söylemiştik. Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim. İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

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