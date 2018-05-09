Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK-DTO) meclis toplantısına katıldı.
DTO'nın Beyoğlu'nda bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, "Geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile yaklaşık 6 bin teknenin Türk bayrağına geçmesini öngörüyorduk. Bunların 5 bin 762'si dün itibariyle Türk bayrağına geçmiş durumda. Bu da memnuniyet verici bir gelişme. ÖTV'siz yakıt uygulaması çok önemli bir çalışmaydı. Sektör açısında, hem yolcu hem araç taşıması açısından hem ticari yat taşımacılığı açısında önemli bir uygulamaydı. Bu anlamda bugüne kadar sektöre verdiğimiz destek 6 milyar 750 milyon lira. Bence sektör için önemli bir katkıydı. Türk gemilerinin yurt dışındaki limanlarda yüksek tutulma oranını azaltılması yine sektör idare işbirliğinden kaynaklı bir başarı, bu başarı inşallah devam edecek. Beyaz ülke konumumuzu devam ettirmek bizim için çok çok önemli" dedi.
"YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"
Bakan Arslan, yük taşıma gemilerinde oluşan koster filosunun gençleştirilmesi konusuna değinerek, "Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla beraber yeni bir yapı kuruyoruz. Bu da çok önemli. Hem vergisel destek, hem istisnalar, direk finansman desteği ve hurda desteği gibi çeşitli destekleri sağlayacak bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapıyla ilgili son aşamaya geldik. İnşallah bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, bakanlığımızın öncülüğünde sizler ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda son aşamaya geldiğimizi özellikle memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Koster filosunun gençleştirilmesiyle biz sadece filoyu gençleştirmiş olmayacağız. Yaklaşık 30 bin kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Ayrıca Türk sahipli yabancı bayraklı birçok geminin Türk bayrağına geçmesine vesile olacağız" şeklinde konuştu.
YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI
Arslan, kruvaziyer teşviki ile ilgili önerilerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Salıpazarı Kruvaziyer Limanı'nın bir an önce bitmesi bizim de elbette ki gayretimiz. Yenikapı'da 6 geminin yanaşacağı yeni bir kruvaziyer limanı düşündüğümüzü geçen sene söylemiştik. Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim. İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.