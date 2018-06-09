Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe kongresine ilişkin konuştu. Bakan Bak," Aziz Yıldırım Türk futboluna, Fenerbahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir" dedi.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan tarafından hazırlanan "Yerel Medya Soruyor" programın konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Rize´den gerçekleştirilen canlı yayında Çay Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık´ın sorularını cevaplandıran Bakan Bak, Fenerbahçe kongresi ile ilgili açıklamada bulundu.
Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Bak, gerçekleştirilen Fenerbahçe kongresi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fenerbahçe Kulübü kongresinde başkan seçilen Ali Koç´u tebrik ediyoruz. Ben kendisini de aradım. Tabi Fenerbahçe Türk sporunda önemli bir camia. Türk sporuna hem futboluna, hem amatör branşlarda çok hizmet etmiş bir camia. Biz güçlü takımlardan ülkemizi uluslararası alanlarda temsil edecek güçlü takımlardan sayısını artmasından memnuniyet duyarız. Amatör branşlarla alakalı başarıların artmasını isteriz. Tabi bu spekülasyonlar, doğru değil. Yani doğru bir yaklaşım değil. Delegelerin verdiği bir karardır. Oraya gelen 20 binin üzerindeki delegelerin verdiği karardır. Aziz Yıldırım Türk futboluna, Fenerbahçe camiasına hizmetler etmiştir, çabalar göstermiştir. Onun yaptığı hizmetlerden dolayı Fenerbahçe´ye olsun, Türk sporuna olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz, gerçekten özellikle de FETÖ sürecinde ciddi bir şekilde dik durarak kendisi de süreci takip etmiştir ve mücadele etmiştir. Dolayısıyla bu noktada da kendisinin hakkını teslim etmek lazım. Fenerbahçe tabi Ali Koç kendisi başarılı bir iş adamı. Sporu seviyor, sporun içerisinden gelen, Fenerbahçe´de yöneticilik yapmış ekibiyle beraber. Fenerbahçe camiasının hem Avrupa´da hem de özellikle amatör branşlarda çaba harcayacaktır"
"ÜLKEMİZ HAKİKATTEN SPORU SEVEN BİR KİTLE"
Amatör branşların desteklenmesine ilişkin çıkardıkları yasayı hatırlatan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, Başbakanımızın da desteğiyle ve mecliste bazı muhalefete, gruplara rağmen çıkardığımız bir yasa var. Amatör branşların desteklenmesiyle alakalı. Yani profesyonel futbolda üretilen vergi değerinin tekrar bu kulüplere iade edilerek o paranın tekrar amatör branşlara yatırım yapması. Futbolda altyapı için çok önemli bir kaynak. Yaklaşık 300 Milyon TL civarında bir vergi toplanıyor. Bu verginin özellikle futbol alt yapısı için, basketbol alt yapısı için, diğer branşlar için kullanılması için çok önemli. Ben arzu ederim ki Fenerbahçe Kulübü bir olimpiyat şampiyonu çıksın. Bakın 2020 Tokyo olimpiyatlarına gidiyoruz. Bir Fenerbahçeli diyelim ki atletizm branşında bir olimpiyat şampiyonu çıksın, Olimpiyat madalyası alsın. Galatasaray kulübünden bir yüzücünün, kürekçinin olimpiyatta madalya almasını isteriz bu ülke için. Bunlar marka çünkü, sporcuları yönlendirmek için önemli ve bir kaynakta oluşturur bu devletimizin bu noktada yaptığı. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bunun dışında baktığınız zaman tabi ülkemiz hakikatten sporu seven bir kitle. Sporla içli dışlı olan bir ülke. Sosyal medya üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaya çalışılıyor ama bunlara sağduyulu milletimiz karşılık vermiyor. Bunlar sadece sosyal medya da bir takım yapıların organize ettiği bir durum. Ben dolayısıyla buna çok fazla prim vermiyorum"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.