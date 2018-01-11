Bakan Kurtulmuş'tan Fenerbahçe'ye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'yi ziyaret etti.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Fenerbahçe'yi ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri, teknik heyet ve futbolcular otelin girişinde karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla sohbet etti.

Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş, sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi. Takımı kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.