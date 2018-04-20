KOSGEB'de büyük bir dönüşüm başladığına işaret eden Özlü, bu dönüşümün Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu olduğunu, kurumda "katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek" vizyonunun benimsendiğini söyledi.
Özlü, KOSGEB'in yeni yol haritasının "Bürokrasiden arındırılmış, etkin, verimli, çözüm ortağı bir yapılanma" anlayışıyla oluşturulduğunu belirterek, "Bundan sonra KOSGEB için 'daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik' prensibi ve ilkesi geçerli olacak. Bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ'ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ'lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek" diye konuştu.
Geçen yıl KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 8 alt kategoride proje çağrısı yayınladıklarını ve 8 bin 355 proje başvurusu aldıklarını anlatan Özlü, bunlardan 3 bin 12 projeye, 742 milyon lira destek sağladıklarını dile getirdi.
"DESTEK PROGRAMI ÜST LİMİTİ 1 MİLYON LİRA"
Özlü, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı'na çıktıklarını belirterek, "İllerimizin imalat sanayisi sektörlerini ayrıntılı biçimde analiz ettik. Her ilin, hangi imalat sektörlerinde rekabet avantajına sahip olduğunu belirledik. Örneğin, İstanbul'da giyim, metal ürünler, makine, kimya, elektronik sektörüne destek vereceğiz. Kayseri'de mobilya, metal ürünler, kauçuk ve plastik gibi sektörlere destek olacağız" ifadesini kullandı.
Programdan yararlanmak üzere proje sunan KOBİ'ler için KOSGEB tarafından toplam 700 milyon liralık bütçe ayrıldığını ve bunun 500 milyon lirasının imalat sanayisi, 200 milyon lirasının da yazılım sektörü KOBİ'lerine verileceğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:
"Yazılım sektöründeki KOBİ'lerimiz için çok özel bir paragraf açıyoruz. Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize, toplam 200 milyon lira destek vereceğiz. Destek programının üst limiti 1 milyon lira olarak belirlendi. Projesi kabul edilen KOBİ'ler, 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere, destekten yararlanacak. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makine-teçhizat kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödenecek. Sunulacak projeler en az 6 ay, en fazla 12 ay süreli olacak. Proje teklif çağrısı, 24 Nisan'da KOSGEB'in internet sitesinde ilan edilecek. Son başvuru tarihi 22 Haziran olacak. Başvurular ekim ayı sonunda sonuçlandırılacak ve ilan edilecek."
Destek programlarıyla Türkiye'nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini söyleyen Özlü, KOSGEB'in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ'ler üzerinde yoğunlaştırdıklarını bildirdi. Özlü, KOBİ'leri yerli üretime teşvik ettiklerini, onların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklediklerini dile getirdi.
İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20 seviyesine çıkarmak için bütün kaynaklarını seferber ettiklerini vurgulayan Özlü, "Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefine, KOBİ'ler ve girişimcilerle birlikte yürüdüklerini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.