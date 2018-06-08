Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili, "Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar avroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak." dedi.

Özlü, "Uzun vadede yaklaşık 50 milyar avroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

'Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz." diyen Özlü, şunları söyledi:

"Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz."

Bakan Faruk Özlü, "TÜBİTAK bünyesinde insansı robot çalışmasına başladık. ASİMO'dan daha iyi bir robot olacak." dedi.



