Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol törenine katıldı. Bakanlık’ta gerçekleşen törende yaptığı konuşmada Bakan Sarıeroğlu, “SGK ve TEB arasında 2016 yılında imzalanan 2+2 yıl şeklinde 4 yıllık olarak imzalanan protokolümüzün ara değerlendirmesiyle alakalı olarak gerçekleştirdiğimiz 1 aylık müzakerelerin sonucunda uzlaşmaya vardığımız hususlarla ilgili olarak iki yıllık dönemin sonunda bir imza protokolümüz olacak” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, bu sabah Türkiye açısından önemli olan işgücü piyasasıyla alakalı olarak TÜİK tarafından hane halkı işgücü anketi sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Sarıeroğlu, “Özellikle yıllık olarak 7.4 büyüme performansından sonra açıklanan ilk işgücü piyasasına ilişkin veriler olması önemli. Türkiye’nin büyüme performansının istihdam dostu olarak devam ediyor olmasının Ocak ayı verilerinde de ortaya çıkmış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İşsizlik oranlarımızda geçtiğimiz yılın Ocak ayına oranla 2.2 puanlık bir azalış gerçekleşmiş durumda. Burada bizler açısından önemli Çalışma Bakanlığı olarak son dönemde gerek İşkur bünyesindeki faaliyetlerimizde, gerek Cumhurbaşkanımız liderliğinde ikinci fazına geçtiğimiz milli istihdam seferberliğimiz kapsamında gençlerle alakalı olarak odaklanmış durumdayız. Ocak ayı verilerinde genç işsizlik oranlarında da 4.6 puanlık geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre bir azalış meydana gelmiştir. Bu da ülkemiz açısından önemli. İstihdam oranlarımız yüzde 46.4 seviyesine ulaşmış ve 1 yıllık süre içerisinde geçtiğimiz Ocak ayından bu Ocak ayına kadar 1 milyon 357 bin kişilik yeni istihdam sağlanmış durumda. Bu ülkemizi dünya ülkeleriyle kıyasladığımız zaman ortaya koymuş olduğu kararlı politikaların ve istihdamla ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik son dönemlerde ortaya koymuş olduğu reformların bir sonucu olarak diye belirtmek istiyorum” dedi.

“İş gücüne katılım oranımız yüzde 52.1 seviyesine ulaşmış durumda” diyen Sarıeroğlu, “Bu sene içerisinde toplam 780 bin kişi iş gücü piyasasına girmiş. 1 milyon 357 bin kişiye istihdam oluşturulmuş. İşsizlik oranlarındaki düşüşe de bu kadar büyük oranda 2.2 puanlık oranda düşüşe de bu aradaki fark sebep olmuştu. Biz bu performansı sürdürme konusunda kararlıyız. Kadınların işgücü piyasasına katılımı kadınların istihdam oranlarının arttırılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi de çok önemli bir öncelik. Bu anlamda memnuniyet verici bir oranımız var. 1.2 puanlık kadınların işgücüne katılımında da artış sağlamış durumdayız yüzde 33.2 olarak gerçekleşmiş. Dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme konusunda kararlı politikalarımıza devam edeceğiz. Bunların hanelere gelire istihdama hayatın her alanına da yansıması konusunda hükümetimiz çalışmalarını kararlı biçimde devam ettirecek” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz nüfusunun halihazırda yaklaşık 99.5’ini genel sağlık sigortasının kapsamına aldığımızı ifade etmek istiyorum”

SGK’nın Türkiye’nin son 16 yılda yaşadığı dönüşüm ve reform sürecini temsil eden yüzakı bir kurum olduğunu ve dünyada örnek olarak gösterildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, “Bu reformun en önemli ayağını genel sağlık sigortası sistemi oluşturmakta. Bugün itibariyle ülkemiz nüfusunun halihazırda yaklaşık 99.5’ini genel sağlık sigortasının kapsamına aldığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.