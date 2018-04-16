Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen panelde açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, işsizlik rakamları ile ilgili olarak "İşsizlikte artış var diyorlar. Doğru, rakama bakınca öyle. Ama bunlar geçtiğimiz yıl aynı zamana göre kıyaslanır. İşsizlik oranında. 2.2 azalma var. 2017'den 2018'e daha iyi şartlarda girdik" diye konuştu.