Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Sarıeroğlu'nun 'taşeron' konuşmasından satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. 450 bin kişi şuanda kamuda çalışan, 4 aşamalı çalışma yaptık.

Mahalli idarelerimizin birlikleri, kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimiz, özelleştirme ile gelen kardeşlerimiz ile ilgili bir paket.

Merkezi bütçe ile düzenlemeleri kabul ettik. Bütçe çalışmaları sırasında görüşülen, herkesin görüşlerini paylaştığı herkes kapsama girmiş bulundu.

450 BİN KİŞİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINACAK

Atatürk Orman Çiftliği gibi TİGEM'ler ek bir listede görmüştür arkadaşlarımız. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil.

Yaptığımız işin büyüklüğünü şöyle ifade etmem gerekiyor. Mevcutta 140 bin işçi çalışıyor. 450 bin işçiyi direkt sürekli işçi kadrolarına almış oluyoruz. Önemli ve büyük bir çalışma. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Belediye boyutu önemli. Bu çalışmayı sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettikten sonra Alo 170 üzerinden geri dönüşler aldık. Sadece belediyelerimizdeki kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Bunları da giderici düzenleme gerçekleştirdik.

Bugün Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Belediyelerimizde çalışan hizmet alım ihalesi kapsamında belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Daha ileri bir düzenleme yapıyoruz, hizmet alımlarının tamamını, park bahçe ve temizlik ile ilgili ihaleleri belediyelerden kaldırıyoruz.

Yine belediye iktisadi teşekkülleri içerisindeki yüzde 50 + ortak olduğu düzenlemelerde taşeron çalışmayı kaldırıyoruz. Kamu işçilerimizle protokol gerçekleştiriyoruz.

Şuan zaten kamuda istihdam etmek için aldığımız kardeşlerimiz yıllardır görevlerini yapan kişiler, bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Taşeron sınavına hazırlık sınavları kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Yaptıkları işle alaklı bir sınava girecekler. 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememiz. Bu ihaleler kapsamında kardeşlerimizin başvurularını alacağız.

Ücretler de konuşulanlardan birisi. Sendikalı kardeşlerimiz var. Toplu sözleşme mevcutta söz konusu. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 TL, asgari ücret değişince bu rakam da artmış olacak. Yılda 4 parçada vereceğiz. tüm kadroya geçen kardeşlerimizin ücretinde de bir artış söz konusu olacak.

İŞTE TAŞERON DÜZENLENMESİNDEN YARARLANACAK KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar listesini açıkladı.

Özel bütçe kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

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