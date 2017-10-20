Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapanış Konfrensı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Sarıeroğlu, kamuda yarı zamanlı çalışma ile ilgili olarak "Kamuda yarı zamanlı çalışmayla ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibarıyla Başbakanlığa gönderilmiş olacak" dedi.



Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz sene yaptığımız yasal düzenlemeyle doğum sonrası annelerimize yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. 2,4,6 ay olarak burada çok önemli bir şey, yarı zamanlı çalışsa da annelerimiz tam zamanlı olarak maaşlarını alıyorlar. Devreye işsizlik sigortamız ve iş kurumu giriyor sigortaları tam zamanlı olarak yatıyor. Aynı şey kamuda çalışan kadınlarımız açısından da geçerli. Analık izinlerinin bitmesini takip eden dönemde ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk için 6 ay yarı zamanlı çalışarak tam zamanlı maaş alma imkanlarına sahipler. Kamuda çalışan kadınlar için yaptığımız düzenlemenin ikinci mevzuatlarını çıkardık. Ama kamuda çalışan kadınlar açısından yaptığımız yasal düzenlemenin şuanda ikinci mevzuatının çıkması kamu çalışanı kadınların en çok beklediği konulardan birisi. Geldikten sonra tekrardan incelemek istedim kapsamını daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye . Bu bağlamda biraz gecikme oldu ama inşallah gelecek hafta bu kamuda yarı zamanlı çalışmayla ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibariyle Başbakanlığa gönderilmiş olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum."

jülide sarıeroğlu

jülide sarıeroğlu açıklam

kamuda yarı zamanlı

yarı zamanlı çalışma yasası