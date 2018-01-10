İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:
Gelişimi, insanlığın modernleşmesiyle paralellik arzeden, hatta bir anlamda buna öncülük eden mesleklerin başında gazetecilik gelmektedir.
Demokrasi için ne kadar bedel ödenmişse, gazetecilik için de o kadar bedel ödenmiştir. Basın ne kadar gelişmişse, demokrasiler de o kadar gelişmiştir. Ve basın ne kadar özgürleşebilmişse, toplumlar da o kadar özgürleşebilmiştir.
Türk Gazeteciliği, bu anlamda çok ciddi sınavlardan geçmiş, zaman zaman darbeleri meşrulaştırma aracı, zaman zaman da doğrudan postmodern darbe süreçlerinin ortağı haline getirilmek istenmiştir.
Toplumun hem gözü kulağı, hem de sesi olan; haber alma hürriyetimizin sağlanmasında zor şartlar altında özveriyle görev yapan Türk Basını, bütün bu süreçlerden gerekli dersi çıkardığını, 15 Temmuz’da millet iradesi yanında sergilediği tutumla göstermiş, darbe girişiminin akamete uğratılmasında hayati bir görev üstlenmiştir.
Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybedenler gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
İDARECİLER GÜNÜ MESAJI
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "İdareciler Günü" dolayısıyla da bir mesaj yayımladı.
Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:
Yaklaşık 2222 yıllık Türk Devlet geleneği, elbette büyük komutanların ve savaş meydanlarında kazanılan zaferlerle birlikte, aynı zamanda büyük devlet adamları ve idarecilerinin bir eseridir.
İdari teşkilatlanmadan personel yönetimine, protokolden yazışma kurallarına kadar devlet yönetiminin tüm gereklerini binlerce yıldır başarıyla uygulayan bu köklü gelenek; arkasında ciddi bir kurumsal hafıza, arşiv, bilgi birikimi ile şehit vali ve kaymakamlar bırakarak bugünlere gelmiştir.
Sadece yazılı kurallara değil, kendine ait bir duyguya, “devlet umuru” diye ifade edilen bir duruşa, sahip olabilmek; makam odalarından çıkıp milletin gönlüne girebilmek, Türk İdareciliğinin bu köklü geçmişinden getirdiği temel hasletlerden sadece birkaçıdır.
Ve nihayetinde bu gelenek, tarihteki 16 Türk Devletinin; Devletini tek Devlet, bayrağını tek bayrak, vatanını tek vatan ve milletini tek millet yapan vasıflardan biridir.
Devletin sıkıntıya düştüğü her noktada, 15 Temmuz’da olduğu gibi devletin bekası ve milletin selameti yanında yer alan; devlet düşmanlarının tümüyle mücadelede çekinmeden insiyatif alan bu yapı, sadece bugüne ait değil yarınlara ait de bir duruş ortaya koymaktadır.
2019’da yeni bir yolculuğa çıkacak olan ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 için ortaya konulmuş olan hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli araçlardan biri de hiç kuşkusuz, bu köklü geleneğimiz, onun temsilcileri olacaktır. Geçmişinden getirdiği bilgi ve tecrübe birikimini modern yönetimin gerekleriyle birleştiren bu teşkilat; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük devlet olmanın gereklerini yerine getirmeye devam edecektir.
Valisiyle, kaymakamıyla, her kademeden çalışanıyla bu teşkilatta yer almış, bu devlete hizmeti geçmiş bütün idarecilerimizin Türk İdareciler Günü’nü tebrik ediyor, görev şehitlerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.
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