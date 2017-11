Bakan Tüfenkci'den Moody's'in Türkiye raporu açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye yıllık kredi analizi raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Tüfenkci yaptığı açıklamada, Moody's'in "Türkiye'nin kredi profilinin, dirençli ekonomi ve güçlü kamu finansmanını siyasi risklere ve dış hassasiyete karşı dengelediğini" duyurduğunu anımsattı.



Değerlendirmenin doğru olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Bugün itibarıyla da esasında yapmış olduğu değerlendirmeler bana göre de yeterli değil. Türkiye bunun daha ötesini başardı" ifadelerini kullandı.



Son 4 yılda birçok olay yaşayan Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar da dikkate alındığı zaman ekonomideki başarısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Tüfenkci, ülkenin her türlü zorluğa karşı dimdik ayakta durduğunu söyledi.



Türkiye'nin çok ciddi süreçlerden geçtiğini kaydeden Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Üzeri örtülmeye çalışılsa da hafife alınmaya çalışılsa da tesadüflerle oldu denilse de bunlardan kurtulmamız esasında bu milletimizin güçlü bir şekilde hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmasıyla alakalı. İstikrardan yana tavrını koyması ve güvenin sürdüğü sürece hükümetimiz doğru adımlar atmaya devam ediyor. Güçlü mali disiplinimiz, bankacılık yapımız, reel sektöre vermiş olduğumuz destekler ve iç talebin canlanmasına yönelik atmış olduğumuz adımlar gerçekten Türkiye'nin kısa zamanda her yapılan operasyonun arkasından toparlanmasına vesile oldu."



"DAYANIKLI YAPIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Bakan Tüfenkçi, felaket tellallarının her zaman meydanlarda olduğunu, Türkiye'yi özellikle ekonomik anlamda kötülediklerini dile getirdi. Ekonominin durumunun kötülenerek insanların beklentilerini ve umutlarını zayıflatmaya yönelik girişimler olduğunu belirten Tüfenkci, şunları söyledi:



"Bu anlamda art niyetli senaryolar çizen birtakım mihvaller var. Bu ya muhalif ya kötü niyetli oldukları için ya da verileri iyi analiz edemediklerinden, göremediklerinden kaynaklanıyor. Biz üretmeye devam edeceğiz. İstihdamı büyütmeye devam edeceğiz. Biz ihracatı çoğaltmaya, hukukun üstünlüğünde demokrasimizi daha da ileri götürme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz bu anlamıyla bürokrasiyi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı ve Türkiye'de yatırımın ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mali disiplin ve istikrardan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla bu anlamıyla da biz güçlü, şoklara karşı dayanıklı yapımızı devam ettireceğiz. 2018 önümüzdeki üretimin yatırımın daha bol olduğu bir yıl olarak görünüyor."

