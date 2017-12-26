Yemek kartlarıyla ilgili flaş gelişme!

Bakan Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i makamında kabul etti.
Tüfenkci, kabul sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Berger'in nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi.AB ile yürütülen projeler ve eşleştirme projeleri özelinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tüfenkci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve AB-Türkiye ilişkilerini genel çerçevede değerlendirdiklerini bildirdi.Tüfenkci, "AB'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini anlama noktasındaki tutumunu, Türkiye'ye karşı yumuşama sinyalleri ve beklentilerini de genel anlamda konuştuk." ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, komisyon oranları nedeniyle boykota varan tartışmaların yaşanmasına yol açan yemek kartları ve çeklerine ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine, şunları kaydetti: "Yemek kartlarıyla ilgili piyasada bir sıkıntı vardı. Komisyonların çok yüksek meblağlara varmasına ve bunun tekelci bir zihniyetle kötüye kullanılmasına ilişkin şikayetler bulunuyordu. Mevzuat noktasında eksiklikler vardı ancak mevzuat çıkarılmadan da neler yapılabileceğini konuştuk. Yıl başından hemen sonra tarafları bir araya getirip makul bir komisyon oranı belirleyerek piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlayacağız."
"KUDÜS KONUSUNDA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"
Büyükelçi Berger ise Birleşmiş Milletlerin (BM) Kudüs konusundaki kararına ilişkin soru üzerine, "Bu bir dış politika konusu. Türkiye ve AB bu konuda mutabık kaldılar. AB'nin konuya ilişkin pozisyonu, Türkiye'nin pozisyonuna çok yakın. Kudüs konusunda bizler de iki devletli çözümden yanayız. Kudüs'ün, İsrail'in ve gelecek bir Filistin devletinin ortak başkenti olması yönünde pozisyon belirlemiş bulunuyoruz. BM'nin kararı da bunu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
BM'nin, diplomasi ve iş birliği alanında son derece önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Berger, "BM dünyada çok yönlü iş birliğinin sembolüdür." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.