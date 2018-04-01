Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oldu ve ekonomideki rekor büyümenin yanı sıra gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci'nin açıklamaları şöyle;
Büyümenin yanında ihracatın da 18 aydır üstüste artı veriyor olması ve yabancı yatırımlarla ilgili 2017 yılı performansı, bütçe açığı, kamu borçlarının oranına bakıldığına mükemmeliz diyemesek de iyiyiz.
Gerek 2016 gerekse de 2016 yılından sonra gelen artçılar, terörle mücadele. Yaşanmadık badire kalmadı. Tüm bunlar Türkiye'nin reel sektörle ilgili de derinleşmesiyle ilgili ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.
Kendi kendimize yarattığımız dalgalarla boğulduğumuzu unutmayalım. Bir anayasa kitapçığının atılmasıyla neler oldu.
Bütün bunlara rağmen Türk ekonomisinin performansını dikkate aldığımızda şöyle cevap vereyim. Başka vatanımız yok ama Türkiye gibi başka ülke de yok. Türkiye gibi 15 yılda milli gelirini 3 kat arttıran başka bir ülke yok.
Türkiye'de ne yatırdıysanız bunun 3 kat değere gelmiş olması, potansiyel olarak önümüzdeki 15 yılda da her alanda bu kadar fırsatı vadeden başka bir ülke yok. Dünyadaki 10 tane mega projenin 6 tanesi Türkiye'de. Türkiye bugün ve gelecek anlamında en büyük fırsatları vadeden ülke.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ihracatla lgili Bakan Zeybekci şu ifadeleri kullandı;
Özel sektör , artı kamu borçları ve varlıklarına bakılır. Bütün bunları topladığınız zaman fazla veriyoruz. FED'in faiz arttırmasından başlayıp, Trump'ın korumacı ticaretle ilgili açıklamalarıyla devam eden süreç spekülatif. Keşke bunları konuşanlar bize gelip sorsaydı.
Mart ayında tarihin, tüm zamanların zirvesindeyiz. Aylık itibarıyla tarihimizdeki en büyük rakam. Aylık bazda 15.1 milyar dolar ihracat ve yüzde 11 üzerinde artış var. TİM verilerine göre de son 12 aylık dönemdeki ihracat yüzde 10,5 artarak 160 milyar dolara yaklaştı.
Geçen yıl, 2017'de Türkiye yüzde 6 ve üzerinde büyüyecek demiştik. Şu anda aldığımız ihracat rakamları, kapasite kullanım oranları da dikkate alındığında 2018 ilk çeyreğinde en az yüzde 6 büyüme bekliyoruz. 6 taban, üstü olur.
Otomotivi ilgilendiren, enerji depolamayla ilgili önemli bir projemiz var. 4-5 milyar dolar büyüklüğünde. Yüzde yüz Türk olacak. Madeninden son bitmiş haline kadar. Yüzde 80, 85'i de ihracat olacak.
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