Ağbal, vergi gelirleri performansının bütçe hedefinin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini aktararak, "Bütçe gelirleri mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 70 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 20,2 artarak 61,2 milyar lira oldu. Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artış genele yaygın ve yüksek orandadır. Kurumlar geçici vergisi yüzde 31,2 artış gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin beyan edilen karlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

İstihdamdaki artışa da işaret eden Ağbal, "Mart ayına ilişkin manşet işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,1'e geriledi. İstihdam edilen kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon kişi arttı. Mayıs ayında gelir vergisi tahsilatlarında yüzde 16,6 artış istihdam artışının devam ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Ağbal, toplam gelir vergisi tahsilatının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 oranında artış gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tüketim tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21,8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak bu ayda KDV iadelerinin yüzde 54,4 artması nedeniyle dahilde alınan net KDV tahsilatı yüzde 7,9 azaldı. KDV iadelerindeki artışta ihracat kaynaklı yapılan iadelerle KDV iadelerini hızlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğumuz yeni düzenleme ve uygulamalar etkili oldu. Bu yolla işletmelere kaynak noktasında önemli bir katkı sağlandı. Mayıs ayında ithalde KDV yüzde 25,7, ÖTV ise yüzde 12,1 oranında arttı."

İlk beş ayda bütçe açığının, hedefin yüzde 31'i seviyesinde olduğunu belirten Ağbal, ocak-mayıs döneminde merkezi yönetim bütçesinin 20,5 milyar lira açık verdiğini, bütçede 11 milyar lira faiz dışı fazla oluştuğunu aktardı.

- "Vergi gelirleri hedefin üzerinde"

Ağbal, vergi gelirlerinin bütçe hedefinin üzerinde olduğunu kaydederek, ocak-mayıs döneminde bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 302,1 milyar lira olarak gerçekleştiğine işaret etti.

İlk beş ayda vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 ile bütçede öngörülen yüzde 15,2'lik artış oranının üzerinde gerçekleştiğini bildiren Ağbal, "Bu artışta başta gelir, kurumlar, KDV ve ÖTV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili oldu. Ayrıca KDV iadelerinde görülen yüzde 37,9 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 17,9 arttı. Ocak-mayıs döneminde yaşanan yüksek vergi gerçekleşmeleri ekonominin ikinci çeyreğinde büyümenin olumlu seyrettiğine ve vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir. " ifadesini kullandı.

- "YAPILANDIRMA TARİHİ FIRSAT SUNUYOR"

Ağbal, yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mayıs ayında 1,4 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 5,7 milyar lira gelir elde edildiğini vurgularken, yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'da sona ereceğini anımsattı. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapıldığının altını çizen Ağbal, "Bu kanun devlete borcu olanlara kaçırılmaz ve tarihi fırsatlar sunmaktadır. Bugün itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuru sayısı 1 milyon 271 bin 944'e ulaştı. Yapılandırılan alacak tutarı 9 milyar 198 milyon liraya, yapılan tahsilat ise 152 milyon liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım harcamalarının yılın beş ayında artış gösterdine de dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında bütçe giderleri yüzde 31,7 artarak 67,3 milyar lira, ocak- mayıs döneminde ise yüzde 20,9 artarak 322,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ve ocak-mayıs döneminde bütçe giderleri içerisinde sermaye giderleri ve sermaye transferleri harcamaları yüksek bir seyir göstermiştir. Bu dönemde eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, tarım ve sulama sektörlerinde kamu kurumlarımızın yatırımları hızlandırma noktasındaki çalışmaları bu gelişmede belirleyici olmuştur. Bu kapsamda 2017 yılının ilk beş ayında sermaye giderleri ve sermaye transferleri dahil 18,3 milyar lira toplam yatırım gideri gerçekleşmiş iken, 2018 yılının aynı döneminde 37,2 milyar lira yatırım gideri gerçekleşmiştir. Bu yatırımların hızla tamamlanması ve hizmete girmesi sayesinde ekonomide verimlilik ve üretkenlik artacak, vatandaşlarımızın refahı yükselecektir."

Ağbal, yıl sonu bütçe hedefinin korunduğunu vurgulayarak, "Ocak-mayıs dönemindeki bütçe gerçekleşmeleri gelir tarafı itibarıyla son derece olumludur. Bütçenin harcama tarafında ilave harcamalar olmakla birlikte, elde edilen ilave gelir performansı ile yeniden yapılandırma ve imar barışı düzenlemelerinden elde edilecek ilave gelirler 2018 yılı bütçe hedefinin gerçekleştirilmesinde olumlu katkı sağlayacaktır. Yılın ikinci yarısında harcamalar kontrollü bir şekilde dengelenirken elde edilen ilave gelirler tasarruf edilmek suretiyle ekonomi politikalarına destek olunacaktır." ifadesini kullandı.



