Bakanı Arslan'dan çift yönlü ücret ve garanti geçiş açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köprü geçişlerindeki garanti ücretlerle ilgili eleştirilere açıklama getiren Arslan, FSM köprüsünde de çift yönlü ücret iddiasını yalanladı.
2018 bütçesiyle birlikte köprü ve otoyollara yönelik araç geçiş garantileriyle ilgili 3,6 milyar lira ödenek ayrılması ve bütçe açığı hedefinin yüzde 5'ten fazlası bu garantilerden kaynaklandığına dair eleştiriler üzerine gelen soruyu yanıtlayan Arslan, "İhtiyatlı tarafta kalmak adına ve önümüzdeki yıl olası ödemeleri karşılamak adına, yatırım programına bu tip yap işlet devret projelerinin tamamı için 3.6 milyar Türk Liralık bir ödenek öngörülmüş durumda. Bu, bütün yap işlet devret projelerindeki garantiden kaynaklı ödememiz gereken rakamlar ortaya çıktığında, herhangi bir eksiklik olmasın, ödemeyi yapabilelim diye konuldu." dedi.
3. YILA KALMADAN GARANTİ RAKAMINI GEÇECEK
Arslan, köprü geçişlerdeki garantilerle ilgili de istatistikler paylaşarak, şu anda garantiden kaynaklı ödemelerin sürpriz olmadığını ve devletin 3. yıl sonunda para kazanmaya başlayacağını belirtti. Arslan şu ifadeleri kullandı.
"Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüsü'nde, Avrasya Tüneli'nde zaten kendi başlangıçtaki fizibiliteleri de şunu gösteriyordu. Bu projeler açıldıktan sonra yaklaşık 3 yıl içerisinde, tedricen, önce altta kalacak sonra garanti rakamlarına erişilecek.
Avrasya Tüneli için konuşalım. Geçen sene 2016 yılında açtığımızda günlük ortalama 20 bin araç geçiyordu. Bu sene yaklaşık 50 bin araç geçiyor. Garantimiz 68 bin. Artış hızına bakarsak, önümüzdeki yıl 3. yılına kalmadan kesinlikle garanti rakamını geçecek ve üstündeki paranın yüzde 30'u da devlete kalacak. Burada bir sürpriz yok, biz zaten başından beri ilk 3 yıl içerisinde ödeme yapacağımızı biliyorduk."
ARAÇ GEÇİŞİ ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE
"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde garanti rakamı 137 bindir. Şu an 80 binin üzerinde günlük ortalama araç geçiyor. ve bu da fizibilitelerinde ilk 3 yıl böyle olacağı sonra garanti rakamını geçeceğimizi ortaya koymuştu. Fizibiliteler için ön görülenin üzerinde araç geçişi var.
Yılın sonunda 365 günün ortalamasını alıp ona göre hesap yaparız. Eksik geçti üstünü tamamlayayım, fazla geçti şirketin olsun değildir. Bütün yıl toplanır ve ortalaması hesaplanır.
Osman Gazi Köprüsü'nde geçen sene 15-16 binlerde olan rakam bu sene 21 bin ortalamalarında, yine sene sonu rakamları çıkacak ve ortalamaları hesaplanıp onun üzerinden ödeme yapılacak. Çok polemik konusu yapıldığı için Osman Gazi'den bir iki rakam daha vereyim.
Osman Gazi ve İzmir'e kadar olan yollarda hiç araç geçmese, yıllık ödeyeceğimiz garanti 730 milyon dolar. Bursa'ya kadar otoyolu bitirdik, Bursa - İzmir arasını da 2018'in sonunda bitirmiş olacağız ve bu güzergah üzerindeki 18 ilin büyümesine katkı sağlayacağı gibi ilave trafik oluşturacak."
ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET İDDİASINA YANIT
"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş yaptık. Trafik akışını kolaylaştırdık. Ters yönde TAK sistemi kurduk. Güvenlik amacıyla kurduk, 27-28 gün İstanbulluları biraz mağdur ettik.
Önceki gün hizmete aldık. Bu güvenlik amacıyla kurulan bir sistemdir. Bu kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem değildir."
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Misafir 9 dakika önceZamanla herşey rayına oturur merak etmeyin.00
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Misafir 15 dakika önce7.50 tl zaten fazlasıyla alıyorlar.00
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Misafir 54 dakika öncedevletin gücü olmadığından dolayı yap işlet devret sistemi var diyen arkadaş şuanda osmangazi köprüsü ve avrasya tüneli zarar ediyor ve senin benim cebimden çıkıyor yine akıllım00