Balıkçılara erken hamsi avı uyarısı

Palamut avının kötü başladığını dile getiren Arslan, "Sezon öncesi balık için işaretler iyi değildi. Palamut avının kötü başlayacağını tahmin ediyorduk ki beklentilerimiz doğru çıktı. Doğu Karadeniz'de bu balık av miktarda avlanıyor. Palamut bu sezon şimdilik yüz güldürmüyor" diye konuştu.
Arslan, palamutta umduğunu bulamayan balıkçının diğer türlere yöneldiğini ifade ederek, şu anda özellikle istavrit avcılığının söz konusu olduğunu kaydetti.
Avcıların yöneldiği bir diğer balığın ise hamsi olduğuna dikkati çeken Arslan, Karadeniz'in bazı bölgeleri ile Marmara'da hamsi avcılığı gerçekleştirildiğini söyledi.
Arslan, hamside sezonun erken açıldığını, bunu kesinlikle istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Geçmişte palamut avının kötü başladığı dönemlerde balıkçılarımız eylül aylarında hamsi avına yönelmişti. Avın tam ortası olan aralık veya ocak aylarında balık kaybolmuş, ağlar sezon bitmeden zamanından önce toplamak durumunda kalmıştı. Aynı senaryonun yeni dönem de yaşanmasını istemiyoruz. Erken başlayan dönem, yine erken bitecektir. Bu nedenle hamside sezonun erken açılmasını kesinlikle istemiyoruz."
Giresun'da balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramı 15 liradan satılıyor.
- Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan
- hamsi av yasağı
- hamsi sezonu
- hamsi fiyatı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.