Balıkesir Baltok: 1 - Kars 36 Spor: 1

BALIKESİR BALTOK: 1 - KARS 36 SPOR: 1
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Şeref Taştan, Cumhur Altay, Mehmet Ali Akkor
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Uğur Aygören, Doğa İşeri, İbrahim İçuz (Dk. 74 Cüneyt Köz), Oğuzhan Çapar, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Aissati (Dk. 71 Cumali Bişi), Mehmet Boztepe (Dk. 64 Otoo), Sedat Şahintürk, Beleck
KARS 36 SPOR: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora, Samet Tosun, Sarper Salih Ağça, Nazım Berat Karaali, Sabahattin Genç (Dk. 114 Yusuf Tansel), Bulut Akbaş, Şükrü Can Yılmaz (Dk. 88 Burak Can Akıncı), Abdurrahman Kırmacı, Burak Gezer (Dk. 46 Nurettin Ecevit), Hakan Tice
GOLLER: Dk. 25 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 62 Bulut Akbaş (penaltıdan) (Kars 36 Spor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Uğur Aygören (Balıkesir Baltok)
SARI KARTLAR: Dk. 62 Vukovic, Dk. 69 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor) Dk. 77 Hakan Tice, Dk. 90+2 Nurettin Ecevit, Dk. 100 Yılmaz Dora (Kars 36 Spor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda 90 dakikası ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta, penaltı atışları sonucunda TFF 1. Lig ekibi Balıkesir Baltok'a 6-5 üstünlük kuran Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kars 36 Spor, bir üst tura çıktı.
Balıkesir Baltok'ta, Cüneyt Köz, Cumali Bişi, Bulut Akbaş, Beleck, Muhammed Ali Doğan penaltıları gole çevirirken, Furkan Çil ve Otoo meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
Kars 36 Spor'da ise Yılmaz Dora, Burak Can Akıncı, Hakan Tice, Nurettin Ecevit, Samet Tosun, Sarper Salih Ağça, penaltı atışlarında başarılı olurken, Abdurrahman Kırmacı, penaltıyı kaçırdı.
Rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Kars 36 Spor, tur atladı.
- Balıkesir Baltok
- Kars 36 Spor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.