Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar bu yılın ilk çeyreğinde 13 milyar 912 milyon lira net dönem karı sağladı. Bu rakam 2017'nin ilk çeyreğindeki 13 milyar 236 milyon liralık net dönem karına kıyasla yüzde 5,1'lik artışa işaret etti.
Kredi büyümesindeki ivme kaybı ve mevduat faizlerindeki yükseliş, bankaların net kar artış hızındaki yavaşlamayı beraberinde getirdi. Buna rağmen bankaların net karı aylık bazda ilk kez 5 milyar lirayı aşarak, martta 5 milyar 528 milyon liraya ulaştı.
Bu yılın ocak ve şubat aylarında bankalar sırasıyla 4 milyar 537 milyon lira ve 3 milyar 847 milyon lira net dönem karı elde etmişti. Sektörün geçen yılki net dönem karı 49 milyar 83 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.
- Bankaların faiz geliri 73,6 milyar lira
Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 32,5 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 73,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 55,6 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.
Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 58,4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 13,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 2,4 milyar lirası kredi kartlarından, 8,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 34,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
- Bankalar faize 42,2 milyar lira ödedi
Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 50,5 artarak 42,2 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 43,1 artışla 27,7 milyar liraya ulaştı.
Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 65,6'sı mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 3,1,5 milyar liraya yükseldi.
Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 6 milyar 553 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörü aylık net dönem karı şöyle (milyon TL):
|Dönem
|Net Kar
|Oca.17
|3.698
|Şub.17
|4.756
|Mar.17
|4.782
|Nis.17
|4.223
|May.17
|3.714
|Haz.17
|4.186
|Tem.17
|3.689
|Ağu.17
|4.232
|Eyl.17
|3.900
|Eki.17
|3.979
|Kas.17
|4.029
|Ara.17
|3.895
|Oca.18
|4.537
|Şub.18
|3.847
|Mar.18
|5.528
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