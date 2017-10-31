Banvit-Medi Bayreuth maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi C grubu'nda mücadele eden Banvit ve Medi Bayreuth bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Banvit - Medi Bayreuth maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BANVİT - MEDİ BAYREUTH MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u konuk edecek. Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılama saat 18.00'de başlayacak.

Grupta 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Banvit, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde yenilgisi bulunmayan Medi Bayreuth ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 118 karşılaşmada 67 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.

Banvit'in oynadığı son 5 maçta 375 sayı atarken, potasında 365 sayı görmüştür.

Medi Bayreuth'un oynadığı son 5 maçta 411 sayı atarken, potasında 392 sayı görmüştür.

Banvit - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Angelo Caloiaro 38,0 14,3 8,3 2,3 Tony Taylor 30,7 16,7 2,0 3,3 Adonis Thomas 29,7 13,7 5,0 1,0 Tolga Geçim 28,7 2,7 2,3 5,7 Gasper Vidmar 25,3 12,7 6,7 1,3 Jake Odum 25,0 9,3 1,0 0,7 Can Altıntığ 24,3 3,3 2,3 1,3 Damian Kulig 24,0 12,7 7,7 0,3 Andy Rautins 8,0 6,0 1,0 2,0 Metehan Akyel 2,5 0,0 0,0 0,0



Medi Bayreuth - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Gabe York 31,5 17,0 4,5 1,5 James Robinson 30,0 10,5 3,5 4,5 Nate Linhart 28,5 4,5 6,0 6,5 De' Mon Brooks 24,5 9,0 2,5 0,5 Andreas Seiferth 21,5 19,0 4,5 1,5 Bastian Doreth 21,0 3,5 0,5 3,5 Assem Marei 19,0 14,5 6,0 0,0 Steve Wachalski 17,0 10,0 2,0 0,5 Robin Amaize 17,0 1,0 4,0 0,5

Banvit - Medi Bayreuth

Banvit-Medi Bayreuth maçı hangi kanalda