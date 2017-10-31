Öne Çıkanlar
Banvit - Medi Bayreuth
Basketbol

Banvit-Medi Bayreuth maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta?

Banvit - Medi Bayreuth maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FIBA Şampiyonlar Ligi C grup aşamasında Banvit, evinde Medi Bayreuth'u ağırlayacak. Peki, Banvit - Medi Bayreuth maçı hangi kanalda, saat kaçta?

31 Ekim 2017 Salı, 13:40:28 Güncelleme: 13:40:28

FIBA Şampiyonlar Ligi C grubu'nda mücadele eden Banvit ve Medi Bayreuth bu akşam karşı karşıya gelecek.  Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce taraftar, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Banvit - Medi Bayreuth  maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BANVİT - MEDİ BAYREUTH MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u konuk edecek. Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılama saat 18.00'de başlayacak.

Grupta 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Banvit, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde yenilgisi bulunmayan Medi Bayreuth ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 118 karşılaşmada 67 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.

Banvit'in oynadığı son 5 maçta 375 sayı atarken, potasında 365 sayı görmüştür.

Medi Bayreuth'un oynadığı son 5 maçta 411 sayı atarken, potasında 392 sayı görmüştür.

Banvit - Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast
Angelo Caloiaro 38,0 14,3 8,3 2,3
Tony Taylor 30,7 16,7 2,0 3,3
Adonis Thomas 29,7 13,7 5,0 1,0
Tolga Geçim 28,7 2,7 2,3 5,7
Gasper Vidmar 25,3 12,7 6,7 1,3
Jake Odum 25,0 9,3 1,0 0,7
Can Altıntığ 24,3 3,3 2,3 1,3
Damian Kulig 24,0 12,7 7,7 0,3
Andy Rautins 8,0 6,0 1,0 2,0
Metehan Akyel 2,5 0,0 0,0 0,0

Medi Bayreuth - Oyuncu İstatistikleri
Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast
Gabe York 31,5 17,0 4,5 1,5
James Robinson 30,0 10,5 3,5 4,5
Nate Linhart 28,5 4,5 6,0 6,5
De' Mon Brooks 24,5 9,0 2,5 0,5
Andreas Seiferth 21,5 19,0 4,5 1,5
Bastian Doreth 21,0 3,5 0,5 3,5
Assem Marei 19,0 14,5 6,0 0,0
Steve Wachalski 17,0 10,0 2,0 0,5
Robin Amaize 17,0 1,0 4,0 0,5

 

  • Banvit - Medi Bayreuth
  • Banvit-Medi Bayreuth maçı hangi kanalda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu