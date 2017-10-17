FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit sahasında Union Olimpija'yı ağırlıyor. Peki Banvit-Union Olimpija maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Banvit-Union Olimpija karşılaşması hakkında detaylar...

BANVİT-UNİON OLİMPİJA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit, C Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya temsilcisi Union Olimpija ile karşılaşacak. Banvit-Union Olimpija maçı 18 Ekim Çarşamba (yarın) oynanacak. Basketbolseverlerin ücretsiz takip edebileceği karşılaşma, Banvit'in Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 19:30'da başlayacak.

Karşılaşma internet üzerinden yayın yapan livebasketball.tv’den canlı olarak yayınlanacak.

C Grubu'nun ilk haftasında normal süresi 80-80 biten maçta İtalyan ekibi Umana Reyer'e üçüncü uzatma sonunda 108-101 mağlup olan turuncu-yeşilli ekipte, Union Olimpija müsabakası öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 116 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı.

Bu önemli karşılaşma öncesinde Turuncu-Yeşillilerde sakat oyuncu bulunmazken, Banvit'in Petrol Olimpija Ljubljana maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro, Ragıp Berke Atar ve Şehmus Hazer.

Banvit Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 116 karşılaşmada 65 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet alarak yüzde 56 galibiyet yüzdesi elde etti. Avrupa'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer Venezia’a 108-101 mağlup olan Banvit, taraftarı önünde ilk galibiyetini alma peşinde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

O G M A Y P Av. Medi Bayreuth (Almanya) 1 1 96 79 79 2 17 SIG Strasbourg (Fransa) 1 1 83 69 69 2 14 Movistar Estudiantes (İspanya) 1 1 87 79 79 2 8 Umana Reyer Venezia (İtalya) 1 1 108 101 101 2 7 Banvit BK (Türkiye) 1 0 101 108 108 1 -7 AEK (Yunanistan) 1 0 79 87 87 1 -8 Petrol Olimpija (Slovenya) 1 0 69 83 83 1 -14 Rosa Radom (Polonya) 1 0 79 96 96 1 -17

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