Barbie Frida’ya Meksika’da yasak

Meksika'da bir mahkeme ülke ve dünya tarihinin önemli ressamlarından Frida Kahlo’nun Barbie bebeğinin satışını, ailenin başvurusu üzerine yasakladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Frida Kahlo bebeği, oyuncak firması Mattel tarafından “ilham veren kadınlar” serisi arasında üretildi. Ancak Meksikalı ressamın hayattaki yakınları firmanın Kahlo imajını izinsiz olarak kullandığı iddiası ile mahkemeye başvurdu.

Sanatçının büyük yeğeni Mara Romeo, bebeğin ten renginin çok açık olduğunu düşündüğünü söyledi. Romero, “Bebeğin özelliklerinin daha çok Frida’ya benzemesini isterdim. Daha çok Meksikalı bir bebek gibi olmalıydı. Daha koyu bir ten, tek kaş ve bu kadar da zayıf olmamalıydı. Frida bu kadar zayıf değildi. Ve Meksika kıyafetleri ile mücevherleri giymeliydi” dedi. 20’nci yüzyılın en büyük ressamları arasında gösterilen Kahlo, “acıyı ve yalnızlaşmayı” öne çıkardığı otoportreleri ile ünlendi.

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