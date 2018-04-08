La Liga'da haftaya 76 puanla Atletico Madrid'in 19 puan önünde giren Barcelona, Leganes'i ağırladı.

Katalan temsilcisi 27. dakikada Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız bu golden sadece 5 dakika sonra yeniden sahne aldı. Philippe Coutinho'nun asistini gole çeviren Messi, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Leganes, ikinci yarının ortalarında farkı 1'e indirdi. Konuk ekibi umutlandıran golü Nabil El Zhar kaydetti.

Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken Messi bir kez daha sahne aldı. 87. dakikada Ousmane Dembele'nin asistini gole çeviren Arjantinli maçın sonucu belirledi: 3-1

Barcelona bu galibiyetle puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Öte yandan Messi, kariyerinin 45. hat-trick'ini yaptı. Diğer bir yandan Barcelona, La Liga'da oynadığı son 38 maçtan da yenilgiyle ayrılmadı! Katalan ekibi 29 Nisan 1979 ile 4 Mayıs 1980 tarihleri arasında 38 maç boyunca yenilmeyen Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.