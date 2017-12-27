Cadde’nin haberine göre, gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Barış Murat Yağcı, "Uzun süredir çalışıyorum ve emeklerimin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum. İnsanların bana sevgi, saygı göstermesi beni çok mutlu etti" dedi.

İrem Derici ile aşk yaşadığı haberleri hakkında konuşan yakışıklı oyuncu, "İrem film müziğimiz için yapımcımızla görüştü, biz de o zaman sohbet etme imkanı bulduk. Kendisi ile arkadaşız, onu çok severim" ifadelerini kullandı.



Aşk konusunda açık kapı bırakan Yağcı, "Biz önceden de tanışıyoruz zaten, ancak arkadaşlıktan öte bir durum yok. Kendisine çok saygı duyuyorum. Fikrine güvendiğim bir arkadaşım. Aramızda bir şey olursa, zaten el ele sizin önünüze çıkarız" şeklinde konuştu.

irem derici

Barış Murat Yağcı