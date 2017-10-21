Barzani, IKBY tarihinin en büyük finansal kriziyle karşı karşıya!

25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, tarihinin en büyük finansal kriziyle karşı karşıya kaldı.

IKBY, Kerkük’ün Merkezi Irak Hükümeti’nin kontrolüne geçmesiyle birlikte petrol ihracatından aylık kaybının 450-460 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Aylık, 700-800 milyon dolar gideri olduğu belirtilen IKBY’nin, petrol gelirlerinin düşmesi nedeniyle memur maaşlarını ödemekte zorlanacağı, cari harcamalarını daha da kısacağı belirtiliyor.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in bölgeyi yakından tanıyan ve yatırımları bulunan kaynaklardan aldığı bilgiye göre IKBY, referandum öncesinde Kerkük ile TaqTaq, Tawke ve diğer küçük ölçekli sahalardan üretilen günlük 600 bin varil petrolü Ceyhan’dan uluslar arası pazarlara ihraç ediyordu. Merkezi Irak Hükümeti’nin, Kerkük’ü almasıyla Kürt Yönetimi’nin petrol ihracatı ve geliri ciddi biçimde düştü. Kürt bölgesinden halen TaqTaq, Tawke ve diğer küçük sahalardan günlük en çok 200 bin varil petrol ihraç ediliyor. Taq-Taq’da 15 bin, Tawke’de 120 bin, diğer sahalardan da 70-80 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

GİDERLERİ 800 MİLYON DOLAR

IKBY, bölgede ürettiği petrolü “iskontolu” satıyor. Kürt Yönetimi’nin, ihraç ettiği her varil petrolden gelirinin iskonto sonrasında 38 dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor. IKBY’nin; Taq-Taq, Tawke ve diğer sahalardan ürettiği günlük 200 bin varil petrolden aylık geliri 228 milyon dolar düzeyinde seyrediyor. IKBY’nin tek gelir kaynağının petrol olduğuna işaret ediliyor. Bölgeye yakın kaynaklar, Kürt Yönetimi’nin aylık giderlerinin 700-800 milyon dolar olduğunu belirterek, “Kürt Yönetimi, gelirlerinin dramatik biçimde düşmesi nedeniyle personel maaşlarını ödeyemeyecek. TAQ-TAQ’DA ÜRETİM ÇOK DÜŞTÜ

IKBY’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan Taq-Taq sahasında petrol üretimi önemli ölçüde azaldı. Sahada, petrolle birlikte su gelmeye başladı. Günlük üretimin 15 bin varile kadar düştüğü kaydedildi.

AVANSLA SATTI, ELİNDEN GİTTİ

IKBY, dünya devi Rosneft, Vitol ve Glencore’un da aralarında bulunduğu bazı petrol şirketlerine, üretimini dikkate alarak Kerkük petrolünü “önden satış” yöntemiyle sattı ve yüklü miktarda avans aldı. IKBY’yi Kerkük’ün kontrolünden çıkması nedeniyle bu konuda da ciddi bir kriz bekliyor. Zira, Kerkük petrolü üzerindeki denetimini kaybetti. Kerkük’te, merkezi Irak hükümeti petrol tesislerini işletmeye başladı.

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