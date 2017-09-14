Habertürk TV'nin aktardığına göre Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun ertelenmesi için alternatif sunulduğu bildirildi. Barzani, sunulan alternatifin değerlendirileceğini söyledi.

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