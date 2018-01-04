Oyuncusu Alp Navruz ile Şevkat Yerimdar'ın başrol oyuncusu Başak Parlak, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı.

İki ünlü oyuncunun samimi görüntüleri kafaları karıştırmış, 'Yeni bir ilişki mi?' sorusuna gülerek yanıt vermeleri, adlarının aşk iddialarına karışmasına sebep olmuştu.

Navruz ve Parlak dün akşam Instagram üzerinden birbirini takip etmeyi bıraktı. Durumu, oyuncuların fanları hemen fark etti ve ayrılık haberlerini paylaşmaya başladı. İkilinin ilişkisinin henüz tanışma aşamasındayken, yani başlamadan bittiği ortaya çıktı.

TANIMA SÜRECİNDE BİTTİ

Öte yandan dün akşam Arif V 216 filminin bir AVM'deki galasına katılan Alp Navruz, gazetecilerin; 'Başak hanımla ilişkiniz nasıl gidiyor? Tanıma süreci devam ediyor mu?' sorusuna, 'Hayatımda kimse yok, tanıma sürecinde bitti' dedi.

Alp Navruz

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