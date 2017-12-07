UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu'ndaki son maçında Portekiz'in Braga takımıyla karşı karşıya geliyor. 5 puanlı temsilcimiz, bir üst tura yükselebilmek için rakibini yenmek zorunda. Başakşehir'in turlaması, galibiyetin yanında Hoffenheim'ın Ludogorets'i yenmesine bağlı.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTING BRAGA
SAAT: 21:00
HAKEM: John Beaton
STAT: Başakşehir Fatih Terim
YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Visca, Mossoro, Kerim, Mevlüt
YEDEKLER: Faruk, Alparslan, Mahmut, Emre Belözoğlu, Tunay, Napoleoni, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA SERÜVENİ!
Abdullah Avcı ve öğrencileri, Süper Lig'de geçen sezonun ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada ise Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.
UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... HOFFENHEIM-LUDOGORETS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
BRAGA'NIN GRUP AŞAMASI...
Sezona ligde inişli çıkışlı bir performansla başlayan Portekiz temsilcisi Braga, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hoffenheim'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 2. haftadaki mücadelede evinde Başakşehir'i ağırlayan Portekiz ekibi, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Braga gruptaki ilk ve tek mağlubiyetini 3. hafa mücadelesinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında aldı. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Braga, Ludogorets'le oynadığı 2. mücadeleden de galibiyet çıkaramazken 1-1'lik skorla beraberliğe razı oldu. Portekiz temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
AVRUPA'DAKİ 16. MAÇ!
Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 16. kez sahada yer alıyor. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 15 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki tek galibiyetini, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.
EN GOLCÜ İSİM VISCA!
Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 6 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ İLK MAÇLAR
Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.
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