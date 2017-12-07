UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu'ndaki son maçında Portekiz'in Braga takımıyla karşı karşıya geliyor. 5 puanlı temsilcimiz, bir üst tura yükselebilmek için rakibini yenmek zorunda. Başakşehir'in turlaması, galibiyetin yanında Hoffenheim'ın Ludogorets'i yenmesine bağlı.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SPORTING BRAGA

SAAT: 21:00

HAKEM: John Beaton

STAT: Başakşehir Fatih Terim

YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2



BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Visca, Mossoro, Kerim, Mevlüt

YEDEKLER: Faruk, Alparslan, Mahmut, Emre Belözoğlu, Tunay, Napoleoni, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Matheus, Esgaio, Viana, Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Sousa, Martins: Abel Ferreira

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA SERÜVENİ!

Abdullah Avcı ve öğrencileri, Süper Lig'de geçen sezonun ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

GRUPTAN NASIL ÇIKAR? Başakşehir, son 32 turuna çıkabilmek için öncelikle rakibini yenip, grubun diğer maçında, iddiası bulunmayan Hoffenheim'ın, Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek. Beş maç sonunda 5 puanı bulunan İstanbul ekibinin, 10 puanla lider durumda bulunan Braga karşısında puan kaybı ise diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi grupta deplasmanda oynadığı beşinci karşılaşmada ise Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetini elde etti.

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... HOFFENHEIM-LUDOGORETS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ABDULLAH AVCI: Her kulvarda olduğu gibi Avrupa Ligi'ni de sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bu müsabakayı kazanıp diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Gruptan çıkarak ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz.

BRAGA'NIN GRUP AŞAMASI...

Sezona ligde inişli çıkışlı bir performansla başlayan Portekiz temsilcisi Braga, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Hoffenheim'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 2. haftadaki mücadelede evinde Başakşehir'i ağırlayan Portekiz ekibi, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Braga gruptaki ilk ve tek mağlubiyetini 3. hafa mücadelesinde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında aldı. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Braga, Ludogorets'le oynadığı 2. mücadeleden de galibiyet çıkaramazken 1-1'lik skorla beraberliğe razı oldu. Portekiz temsilcisi, 5. hafta mücadelesinde Hoffenheim'ı 3-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

AVRUPA'DAKİ 16. MAÇ!

Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 16. kez sahada yer alıyor. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 15 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

EN GOLCÜ VISCA! Medipol Başakşehir'in Avrupa serüvenindeki en skorer ismi, 6 gol atan Edin Visca oldu

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 7 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki tek galibiyetini, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VISCA!

Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 6 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ İLK MAÇLAR

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

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