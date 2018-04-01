Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederken İstanbul ekibine galibiyete getiren golle ilgili itirazlar yaşandı. Golü getiren pozisyon öncesi Elia'nın topu oyun alanından mı dışarıdan mı çevirdiği tartışmaları yaşandı. Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un piero görüntülerine göre top dışarıdan çevrildi.

Bu pozisyonun devamında Elia, topu Alparslan'a verdi, Alparslan'ın asistiyle Visca golü attı.

Golün ardından ve maç sonrası özellikle Akhisarspor kalecisi Lukac, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazda bulundu.

BURAK ELMAS VE BABEL'DEN TEPKİ

Tartışma yaratan pozisyonla ilgili Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas ve Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den tepki geldi.

Burak Elmas, golün videosunu paylaşan bir tweet'i alıntılayıp "Ve tarafsız lig" yazdı.

Babeli ise pozisyonun ardından Twitter'da "Bir şeyler söylemek istiyorum ama sessiz kalmam geriyor" yazdı. Bunun üzerine Beşiktaşlı bir taraftar, "Lütfen yapma. Biz sahada kazanacağız" yazınca, Babel de "Evet, katılıyorum" diye cevap verdi.