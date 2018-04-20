Süper Lig’de 30. haftanın açı- lış mücadelesi Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde şampiyonluğu hedefleyen fakat geçen hafta Galatasaray’a mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran Sarı-Kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılıp maç fazlasıyla da olsa zirveye yeniden oturmak istiyor.

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BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

STAT: Fatih Terim

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports

HAKEM: Hüseyin Göçek

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Elia, Adebayor

TD: Abdullah Avcı

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Boldrin, Deniz Türüç, William, Umut Bulut

TD: Marius Sumudica

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

SEZONUN İLK YARISINDA KAZANAN OLMADI

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlarda Başakşehir’in üstünlüğü dikkat çekiyor. Başakşehir ve Kayseri daha önce ligde 17 kez kozlarını paylaşırken, Turuncu-Lacivertliler, 8 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, 5 maçı 3 puanla noktalarken, 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

NAPOLEONI YOK

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU