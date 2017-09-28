Başakşehir maçı hangi kanalda? Braga Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Medipol Başakşehir, ikinci grup maçında bu gece Portekiz takımı Braga ile kapışacak. İlk maçında İstanbul’da Ludogorets ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga’ya konuk olacak. Başakşehir grup aşamasında tarihinde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Peki, Braga - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BRAGA-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele edecek. Braga-Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak. Municipal de Brag Stadı'nda Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'ın düdük çalacağı karşılaşma Tivibu Spr 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Braga: Matheus Lima, Marcelo Goiano, Lazar Rosic, Raul Silva, Nuno Sequeira, Ricardo Esgaio, Nikola Vukcevic, Danilo, Joao Teixeira, Dyego Sousa, Paulinho

Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Mevlüt Erdinç

BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Portekiz'in Braga takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Braga karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 12. kez sahada yer alacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 11 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

İstanbul ekibi, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı ikinci maçta, 2-0'lık skorla elde etti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 11 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde 17 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.

EMRE BELÖZOĞLU 121. MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Braga maçında forma giymesi halinde Avrupa kupalarında kariyerindeki 121. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında en fazla forma giyen Türk oyuncu rekorunu geliştiren Emre Belözoğlu'nun ardından, 101 maçla Bülent Korkmaz yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.