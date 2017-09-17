Başakşehir Trabzonspor Maçı Canlı Yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayan ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra güzel bir asist yapan ve maçın dönmesinde rol oynayan Abdülkadir Ömür'e bu karşılaşmada ilk 11'de forma verdi. Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan görsele göreyse Okay Yokuşlu stoperde görev yapacak.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - TRABZONSPOR: 0



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, İrfan Can, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Elia, Tunay, Mossoro, Napoleoni, Mehmet Batdal, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak

YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Theo, Volkan, N'Doye, Tomas, Onazi, Bero, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 17:00

YAYIN: BeIN SPORTS 1

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

OLCAY'DAN İYİ BAŞLANGIÇ Trabzonspor'un tecrübeli hücum oyuncusu Olcay Şahan, bu sezon ligde forma giydiği 4 maçta 2 gol 2 asistle oynadı

TRABZONSPOR'DA ONUR KIVRAK YOK

Bordo-mavililerde kaptan Onur Kıvrak, 3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlandığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Kaslarında ödem oluşan tecrübeli kalecinin yerine Karadeniz ekibinde 28 yaşındaki Esteban görev yapıyor.

22. RANDEVU

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 18 maçta Trabzonspor rakip fileleri 32 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 17 gol attı.

İSTANBUL'DA SON 4 MAÇI KAZANAMADI

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta rakibine üstünlük kuramadı. Rakibini İstanbul'da 2011-2012 sezonunda 2-0 yenen Karadeniz ekibi söz konusu tarihten sonra Medipol Başakşehir'i İstanbul'de yenemedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

Trabzonspor, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'un bu serisine son vererek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 24 maçta 18 galibiyet alırken 6 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde önemli bir seri yakalayan Medipol Başakşehir, bordo-mavililer karşısında bu ünvanı sürdürmek isterken, Karadeniz ekibi ise son yılların önemli çıkış yapan takımını deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.

EN FARKLI SKOR TRABZONSPOR'UN

İki takımın bugüne kadar karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 6-1 mağlup etmişti.

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