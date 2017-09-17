Başakşehir Trabzonspor Maçı Canlı Yayın

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayan ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra güzel bir asist yapan ve maçın dönmesinde rol oynayan Abdülkadir Ömür'e bu karşılaşmada ilk 11'de forma verdi. Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan görsele göreyse Okay Yokuşlu stoperde görev yapacak.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0 - TRABZONSPOR: 0
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, İrfan Can, Adebayor
YEDEKLER: Mert, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Elia, Tunay, Mossoro, Napoleoni, Mehmet Batdal, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak
YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Theo, Volkan, N'Doye, Tomas, Onazi, Bero, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 17:00
YAYIN: BeIN SPORTS 1
- OLCAY'DAN İYİ BAŞLANGIÇ Trabzonspor'un tecrübeli hücum oyuncusu Olcay Şahan, bu sezon ligde forma giydiği 4 maçta 2 gol 2 asistle oynadı
TRABZONSPOR'DA ONUR KIVRAK YOK
Bordo-mavililerde kaptan Onur Kıvrak, 3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlandığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Kaslarında ödem oluşan tecrübeli kalecinin yerine Karadeniz ekibinde 28 yaşındaki Esteban görev yapıyor.
22. RANDEVU
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 18 maçta Trabzonspor rakip fileleri 32 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 17 gol attı.
İSTANBUL'DA SON 4 MAÇI KAZANAMADI
Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta rakibine üstünlük kuramadı. Rakibini İstanbul'da 2011-2012 sezonunda 2-0 yenen Karadeniz ekibi söz konusu tarihten sonra Medipol Başakşehir'i İstanbul'de yenemedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.
BAŞAKŞEHİR EVİNDE 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
Trabzonspor, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'un bu serisine son vererek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 24 maçta 18 galibiyet alırken 6 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde önemli bir seri yakalayan Medipol Başakşehir, bordo-mavililer karşısında bu ünvanı sürdürmek isterken, Karadeniz ekibi ise son yılların önemli çıkış yapan takımını deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.
EN FARKLI SKOR TRABZONSPOR'UN
İki takımın bugüne kadar karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 6-1 mağlup etmişti.
- Başakşehir Trabzonspor
- süper lig
- onur kıvrak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.