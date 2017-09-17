Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, 3 puan alabilmek için rakibi karşısındaki tüm kozlarını oynayacak. Başakşehir'in 2 puan altında yer alan Trabzonspor ise bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almak için çabalayacak. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Trabzonspor maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yaıynlanacak.

Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacka. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Trabzonspor: Esteban, Joao Pereria, Tomas Hobocan, Jan Durica, Emmanuel Mas, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Rodallega)

TRABZONSPOR'DA ONUR ŞOKU

Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak, sakatlığı nedeniyle bugünkü Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. 3 gün önce yapılan antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve kaslarında ödem oluşan tecrübeli kalecinin yerine, zorlu maçta Karadeniz ekibinin kalesini 28 yaşındaki Koska rikalı file bekçisi Esteban koruyacak.

22. RANDEVU



Medipol Başakşehir ile Trabzonspor Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 18 maçta Trabzonspor rakip fileleri 32 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 17 gol attı.

İSTANBUL'DA SON 4 MAÇI KAZANAMADI

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta rakibine üstünlük kuramadı. Rakibini İstanbul'da 2011-2012 sezonunda 2-0 yenen Karadeniz ekibi söz konusu tarihten sonra Medipol Başakşehir'i İstanbul'de yenemedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.



TRABZONSPOR 24 MAÇLIK SERİYİ BOZMAK İSTİYOR

Trabzonspor, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'un bu serisine son vererek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 24 maçta 18 galibiyet alırken 6 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde önemli bir seri yakalayan Medipol Başakşehir, bordo-mavililer karşısında bu ünvanı sürdürmek isterken, Karadeniz ekibi ise son yılların önemli çıkış yapan takımını deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.

EN FARKLI SKOR TRABZONSPOR'UN

İki takımın bugüne kadar karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 6-1 mağlup etmişti.

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